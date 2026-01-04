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Hot Stocks heute: DAX bereits am Wendepunkt? Angebotsschock: Düngeraktien im Fokus - Trade der Woche: Mosaic, Hebel 3 (PG7WDW)

30.03.26 14:39 Uhr
Hot Stocks heute: DAX bereits am Wendepunkt? Angebotsschock: Düngeraktien im Fokus - Trade der Woche: Mosaic, Hebel 3 (PG7WDW) | finanzen.net

Die Märkte bleiben nervös: Schwache US-Indizes, Druck auf Tech-Aktien und Unsicherheit im Nahen Osten belasten die Stimmung. Während der DAX seitwärts läuft, rückt mit der DWS ein spannender Kandidat in den Fokus. Chancen, Risiken und ein konkreter Trade im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
22.412,8 PKT 112,1 PKT 0,50%
Charts|News|Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über die Aktien von Mosaic. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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