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Hot Stocks heute: DAX-Erholung (1.000 Punkte) nach Trump-Aussage | Ölpreis deutlich schwächer - Zinsausblick belastet Märkte

23.03.26 15:33 Uhr
Hot Stocks heute: DAX-Erholung (1.000 Punkte) nach Trump-Aussage | Ölpreis deutlich schwächer - Zinsausblick belastet Märkte | finanzen.net

Die Aktienmärkte zeigen sich aktuell extrem volatil: Nach deutlichen Verlusten zum Wochenschluss dreht der DAX am Montagmittag überraschend ins Plus - ausgelöst durch Aussagen von Donald Trump über mögliche Fortschritte in den Gesprächen mit dem Iran.

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Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Bildquellen: finanzen.net

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