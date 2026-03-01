Hot Stocks heute: DAX-Erholung (1.000 Punkte) nach Trump-Aussage | Ölpreis deutlich schwächer - Zinsausblick belastet Märkte

Podcast

Die Aktienmärkte zeigen sich aktuell extrem volatil: Nach deutlichen Verlusten zum Wochenschluss dreht der DAX am Montagmittag überraschend ins Plus - ausgelöst durch Aussagen von Donald Trump über mögliche Fortschritte in den Gesprächen mit dem Iran.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Panik am Markt und steigende Zinsen. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.