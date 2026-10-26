Hot Stocks heute: DAX & Gold Long: 50 % und 75 % Renditechance? – Die Trades der Woche!

Podcast

26.10.26 12:36 Uhr

DAX Long und Gold Long – das sind die beiden Trades der Woche! Wir schauen auf zwei Discount-Call-Optionsscheine mit attraktiven Renditechancen: Beim DAX winken bis zu 50 %, beim Gold sogar bis zu 75 % – sofern die jeweiligen Bedingungen bis zum Laufzeitende erfüllt werden. Welche Marken sind entscheidend, wie funktionieren die Produkte und welche Risiken sollten Anleger beachten?

• Die besprochenen Wertpapiere sind keine Kaufempfehlungen; sie bergen aufgrund hoher Volatilität ein erhebliches Risiko, und die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf dar.

• Turbo-Zertifikate sind hochriskante Produkte, bei denen im Durchschnitt 7 von 10 Kleinanlegern Verluste erleiden, und sind nicht für langfristige Anlagen geeignet.

• Im Podcast von finanzen.net "Hot Bets" werden aktuelle Entwicklungen bei Öl, Gold, Evonik und Munich Re diskutiert.

Außerdem im Marktcheck: Entspannungssignale im Nahost-Konflikt, der Ölpreis und seine Folgen für Inflation und Aktienmärkte. Dazu der mögliche Börsengang von Anthropic, die KI-Investitionen von Google, Microsoft und Amazon sowie die Frage, ob die US-Tech-Aktien vor einer Richtungsentscheidung stehen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Öl, DAX und Gold. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.