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Hot Stocks heute: DAX im Wartemodus - Schwache US-Märkte & DWS als spekulative Chance (Trade PG56CH)

27.03.26 10:59 Uhr
Hot Stocks heute: DAX im Wartemodus - Schwache US-Märkte & DWS als spekulative Chance (Trade PG56CH) | finanzen.net

Die Märkte bleiben nervös: Schwache US-Indizes, Druck auf Tech-Aktien und Unsicherheit im Nahen Osten belasten die Stimmung. Während der DAX seitwärts läuft, rückt mit der DWS ein spannender Kandidat in den Fokus. Chancen, Risiken und ein konkreter Trade im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
54,45 EUR -0,20 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
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Indizes
DAX 40
22.288,0 PKT -324,9 PKT -1,44%
Charts|News|Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über die DWS Group. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group

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NameHebelKOEmittent
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Bildquellen: finanzen.net

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

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Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
19.02.2026DWS Group GmbHCo BuyUBS AG
30.01.2026DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.01.2026DWS Group GmbHCo Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.02.2026DWS Group GmbHCo BuyUBS AG
29.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
28.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
12.01.2026DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026DWS Group GmbHCo Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.01.2026DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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