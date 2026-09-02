Hot Stocks heute: DAX stürzt ab: Iran-Krise schockt die Börsen - Jetzt Chancen mit Formycon & Rational?

Podcast

02.09.26 14:55 Uhr

Die Börsen geraten massiv unter Druck: DAX, S&P 500 und Nasdaq brechen wichtige Unterstützungen, während der eskalierende Iran-Konflikt den Ölpreis nach oben treibt.

• Hochrisikohaltige Finanzprodukte wie Turbo-Zertifikate sind für Privatanleger riskant, da die Mehrheit Verluste erleidet, und die Investitionen in volatile Aktien und Hebelprodukte sind nicht ohne Risiko.

• Der im Podcast besprochene DAX-Put-Trade hat bisher erfolgreich abgeschnitten, während Formycon eine mögliche Turnaround-Chance im Biosimilar-Markt hat und Rational stabile Wachstumschancen bietet.

• Der DAX zeigt saisonale Schwächephasen, beeinflusst durch den September-Verfall (Triple Witching), was möglicherweise auf einen Herbst-Crash hindeutet.

Droht jetzt der große Herbst-Crash? Wir analysieren die saisonale Schwächephase, den Einfluss des großen September-Verfalls (Triple Witching) und erklären, warum der DAX-Put Trade der Woche bisher voll aufgegangen ist.

Außerdem im Fokus: Formycon mit einer möglichen Turnaround-Chance im Biosimilar-Markt und Rational, der Weltmarktführer für Kombidämpfer, mit stabilem Wachstum und attraktivem Chance-Risiko-Verhältnis.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Aktien von Formycon und Rational. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.