Hot Stocks heute: DAX unter Druck? Dieser Discount-Put könnte sich auszahlen | Trade der Woche

Podcast

07.09.26 13:22 Uhr

Der DAX bleibt nach der Wahl in Sachsen-Anhalt erstaunlich gelassen – doch wie lange hält die Ruhe an?

• Hochrisikohaltige Produkte wie Turbo-Zertifikate sind für Kleinanleger riskant, und die besprochenen Aktien und Hebelprodukte sollten aufgrund ihrer Volatilität mit Vorsicht gehandhabt werden.

• Der DAX-Put-Trade der Woche hat sich bisher als erfolgreich erwiesen, während bei Formycon eine mögliche Trendwende im Biosimilar-Markt und bei Rational ein stabiles Wachstum bestehen.

• Der Herbst könnte eine saisonale Schwächephase für den Aktienmarkt sein, insbesondere durch den September-Verfall (Triple Witching), was einen möglichen Crash ankündigen könnte.

Die entscheidenden Marken liegen bei 26.150 Punkten auf der Oberseite und 25.800 Punkten auf der Unterseite.

Im Mittelpunkt steht der Trade der Woche: ein Discount-Put auf den DAX (WKN PK2NZL). Das Besondere: Es gibt keine Knock-out-Schwelle. Läuft der DAX seitwärts oder fällt, kann das Produkt an Wert gewinnen. Bei einem DAX-Stand von maximal 25.000 Punkten am 18.12.2026 wäre der Discount-Put laut den genannten Konditionen 10 Euro wert – aktuell kostet er rund 3,50 Euro.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über DAX und die Nachwirkungen der Sachsen-Anhalt Wahlen. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.