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Hot Stocks heute: DAX vor Allzeithoch - KI-Entlassungen beflügeln Märkte | Commerzbank im Übernahme-Fokus!

20.04.26 13:41 Uhr
Hot Stocks heute: DAX vor Allzeithoch - KI-Entlassungen beflügeln Märkte | Commerzbank im Übernahme-Fokus! | finanzen.net

Die Börsen zeigen sich erstaunlich robust: Während die US-Indizes neue Allzeithochs markieren und die "Big Seven" die Rally antreiben, bleibt auch der DAX auf Kurs Richtung Rekordniveau.

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Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir darüber, warum Short-Positionen aktuell riskant sind, welche Schlüsselmarken jetzt entscheidend werden (24.000 / 24.500 Punkte) und weshalb KI-getriebene Entlassungen von Konzernen wie Meta Platforms sogar positiv aufgenommen werden. Außerdem im Fokus: Die Übernahmefantasie rund um Commerzbank. Großaktionär UniCredit bringt sich in Stellung - doch wie realistisch ist ein Deal wirklich? Und was bedeutet das für Anleger? Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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