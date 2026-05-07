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Hot Stocks heute: DAX vor dem Ausbruch? Meta zündet KI-Cloud - Bayer, GEA & KWS Saat mit Kursfantasie!

02.07.26 15:02 Uhr
Hot Stocks heute: DAX vor dem Ausbruch? Meta zündet KI-Cloud - Bayer, GEA & KWS Saat mit Kursfantasie! | finanzen.net

Der DAX steht unmittelbar vor einem neuen Allzeithoch - ist jetzt der nächste Kursschub fällig? Im Fokus stehen heute die überraschenden KI-Cloud-Pläne von Meta, die der Aktie kräftigen Rückenwind verleihen. Außerdem werfen wir einen Blick auf zwei spannende Börsengänge, den weiter fallenden Ölpreis und analysieren die aktuellen Chancen bei Bayer, KWS Saat und GEA.

Werte in diesem Artikel
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Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Meta, KWS Saat und GEA. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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