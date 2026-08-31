Hot Stocks heute: DAX vor dem Herbst? Dieser Put setzt auf fallende Kurse | Trade der Woche

Podcast

31.08.26 12:48 Uhr

Der DAX bleibt nahe seinen Hochs - doch geopolitische Risiken, steigende Energiepreise und eine mögliche Verschärfung des Iran-Konflikts könnten für neue Volatilität sorgen. Gleichzeitig steht mit dem September statistisch der schwächste Börsenmonat des Jahres bevor.

• Der Podcast von finanzen.net diskutiert die aktuellen Entwicklungen bei PayPal, NVIDIA und DEUTZ, warnt jedoch vor den Risiken hochvolatiler Turbo-Zertifikate und betont, dass es sich nicht um Anlageempfehlungen handelt.

• Meta einigen sich auf einen Vergleich in Höhe von 18 Milliarden Dollar. Der DAX bleibt bei 26.500 Punkten, während DEUTZ mit starkem Momentum auf sich aufmerksam macht.

Im Trade der Woche geht es deshalb um einen klassischen Put-Optionsschein auf den DAX: Basispreis 26.000 Punkte, Laufzeit bis 19.03.2027, Hebel rund 10 und WKN PJ9214. Was muss passieren, damit der Optionsschein an Wert gewinnt? Welche Rolle spielen Zeitwert und Volatilität - und warum ist ein Optionsschein ohne Knock-out-Schwelle interessant?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den schwachen September und wie wir mit einem DAX Put auf fallenden Notierungen spekulieren. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.