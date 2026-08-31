DAX 26.413 -0,6%ESt50 6.479 -0,1%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,15 +0,4%Nas 26.402 -0,5%Bitcoin 67.621 +1,2%Euro 1,1596 +0,1%Öl 90,7 +1,6%Gold 4.446 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Podcast

Hot Stocks heute: DAX vor dem Herbst? Dieser Put setzt auf fallende Kurse | Trade der Woche

Hot Stocks heute: DAX vor dem Herbst? Dieser Put setzt auf fallende Kurse | Trade der Woche

Der DAX bleibt nahe seinen Hochs - doch geopolitische Risiken, steigende Energiepreise und eine mögliche Verschärfung des Iran-Konflikts könnten für neue Volatilität sorgen. Gleichzeitig steht mit dem September statistisch der schwächste Börsenmonat des Jahres bevor.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,407.25 EUR -162.74 EUR -0.61 %
News | Analysen

Im Trade der Woche geht es deshalb um einen klassischen Put-Optionsschein auf den DAX: Basispreis 26.000 Punkte, Laufzeit bis 19.03.2027, Hebel rund 10 und WKN PJ9214. Was muss passieren, damit der Optionsschein an Wert gewinnt? Welche Rolle spielen Zeitwert und Volatilität - und warum ist ein Optionsschein ohne Knock-out-Schwelle interessant?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den schwachen September und wie wir mit einem DAX Put auf fallenden Notierungen spekulieren. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.