Hot Stocks heute: DAX vor dem nächsten Schub? Deutz als neuer Rüstungs-Profiteur | Rheinmetall, Telekom & Gold im Fokus

Podcast

07.08.26 12:04 Uhr

Der DAX beendet die Woche mit einer starken grünen Wochenkerze und profitiert von neuen Allzeithochs im S&P 500 und Dow Jones.

Während der Nasdaq noch schwächelt, rücken spannende Einzelwerte in den Fokus: DEUTZ wird mit der geplanten FFG-Übernahme und dem Ausbau des Defence-Geschäfts zum neuen Favoriten im Trade der Woche. Außerdem sprechen wir über Rheinmetall, die neue Drohnenabwehr gemeinsam mit der Deutschen Telekom, das überraschend ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm der Telekom sowie die aktuelle Entwicklung bei Gold und Silber. Welche Chancen ergeben sich jetzt für Anleger?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Rheinmetall, Deutsche Telekom, DEUTZ und Gold. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.