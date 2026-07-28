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Hot Stocks heute: DAX vor neuem Kaufsignal - Nvidia stürzt ab, China setzt ASML unter Druck! Autowerte und Rheinmetall im Fokus

Hot Stocks heute: DAX vor neuem Kaufsignal - Nvidia stürzt ab, China setzt ASML unter Druck! Autowerte und Rheinmetall im Fokus

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend fort und steht vor einem möglichen Ausbruch auf neue Höchststände. Gleichzeitig sorgt der Ölpreis nach Entspannungssignalen aus der Straße von Hormus für Rückenwind.

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Doch an den Technologiemärkten bleibt die Nervosität hoch: Nvidia gerät wegen milliardenschwerer KI-Pläne unter Druck, China macht ASML zunehmend Konkurrenz und der KOSPI stürzt erneut zweistellig ab. Außerdem im Fokus: Rheinmetall mit Trendwende, neue Nachrichten von Mercedes-Benz, Porsche und Volkswagen sowie die schwachen Nasdaq-Futures. Die wichtigsten Entwicklungen für Anleger - kompakt und verständlich zusammengefasst.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über NVIDIA, KOSPI, Rheinmetall und die Autowerte. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net