Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie

Podcast

Der DAX steht bald vor einem möglichen Allzeithoch. Bayer ringt mit einem teuren Vergleich, während Netflix im Übernahmepoker weiter unter Druck bleibt. Dagegen glänzt Barrick Mining mit starkem Cashflow, IPO-Fantasie und Rückenwind vom Goldpreis. Welche Chancen sich jetzt bieten.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Bayer, Netflix und Barrick Mining. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.