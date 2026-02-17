DAX25.178 +0,7%Est506.066 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin56.920 ±-0,0%Euro1,1843 -0,1%Öl69,19 +2,7%Gold4.930 +1,1%
Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie

18.02.26 13:17 Uhr
Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch - Bayer zahlt, Netflix unter Druck, Barrick mit Gold-Fantasie | finanzen.net

Der DAX steht bald vor einem möglichen Allzeithoch. Bayer ringt mit einem teuren Vergleich, während Netflix im Übernahmepoker weiter unter Druck bleibt. Dagegen glänzt Barrick Mining mit starkem Cashflow, IPO-Fantasie und Rückenwind vom Goldpreis. Welche Chancen sich jetzt bieten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barrick Mining Corp.
39,74 EUR 0,48 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
43,82 EUR -5,54 EUR -11,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
66,56 EUR 2,16 EUR 3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Bayer, Netflix und Barrick Mining. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
12:31Bayer VerkaufenDZ BANK
09:26Bayer NeutralUBS AG
08:51Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:06Bayer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:51Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:46Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:06Bayer OverweightBarclays Capital
08:01Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:26Bayer NeutralUBS AG
17.02.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
16.02.2026Bayer NeutralUBS AG
06.02.2026Bayer NeutralUBS AG
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12:31Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

mehr Analysen