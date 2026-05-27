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Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch: Ölpreis fällt - Lufthansa hebt ab & Vonovia als Höreraktie im Check

28.05.26 10:50 Uhr
Hot Stocks heute: DAX vor Rekordhoch: Ölpreis fällt - Lufthansa hebt ab & Vonovia als Höreraktie im Check | finanzen.net

Die Börsen setzen auf eine Entspannung im Iran-Konflikt: Der Ölpreis fällt weiter und sorgt für Rückenwind bei Airlines, Verbrauchern und der Wirtschaft. Der Lufthansa-Trade der Woche liegt bereits im Plus, während KI-News von Snowflake, Salesforce und Meta die Tech-Werte antreiben. Zum Schluss analysieren wir die Höreraktie Vonovia.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,27 EUR -0,07 EUR -0,82%
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Vonovia SE
21,40 EUR -0,25 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
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Indizes
NASDAQ 100
29.973,6 PKT -27,8 PKT -0,09%
Charts|News|Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Snowflake, Salesforce und Meta sowie über Vonovia. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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