Hot Stocks heute: Deutsche Bank: 25 % Absturz – jetzt die Comeback-Chance? Große Tech-Aktien sind stabil

Podcast

20.10.26 12:58 Uhr

Die Deutsche Bank-Aktie hat rund 25 % vom Zwischenhoch verloren – doch steckt darin eine neue Chance?

• Hochrisikohafte Finanzprodukte wie Turbo-Zertifikate sind für Kleinanleger riskant, da die Mehrheit Verluste erleidet; eine langfristige Anlage ist nicht empfohlen.

• Trotz wachsender Skepsis bleiben große Tech-Aktien im DAX, S&P 500 und Nasdaq technisch stabil, wobei die Risiken und Volatilität dieser Werte berücksichtigt werden sollten.

• DJE bevorzugt die Deutsche Bank gegenüber DWS und Commerzbank aufgrund günstiger Bewertungen im Branchenvergleich und einer positiven Einschätzung der Marktchancen.

Warum DJE die Deutsche Bank gegenüber DWS und Commerzbank bevorzugt, wie günstig die Bewertung im Branchenvergleich ist und welche Risiken Anleger im Blick behalten sollten. Dazu der Marktcheck: Bleiben die großen Tech-Aktien trotz zunehmender Skepsis stabil? DAX, S&P 500 und Nasdaq im technischen Überblick.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Deutsche Bank Aktie. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.