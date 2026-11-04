Hot Stocks heute: Die US-Zwischenwahlen sorgen für positive Börsenstimmung – AMD boomt – TUI vor dem Ausbruch?

KI-Nachrichtenüberblick

• Die TUI-Aktie hat einen charttechnischen Ausbruch über die Marke von 7 Euro geschafft, was ein Kaufsignal für einen möglichen Anstieg in Richtung 8 Euro ist, besonders in den saisonal starken Monaten November und Dezember.

• Sinkende Ölpreise und der Einstieg von Pale Fire Capital mit 5,15 % Beteiligung könnten zusätzlichen positiven Einfluss auf die TUI-Entwicklung haben.