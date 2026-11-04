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Podcast

Hot Stocks heute: Die US-Zwischenwahlen sorgen für positive Börsenstimmung – AMD boomt – TUI vor dem Ausbruch?

Hot Stocks heute: Die US-Zwischenwahlen sorgen für positive Börsenstimmung – AMD boomt – TUI vor dem Ausbruch?

Die US-Zwischenwahlen sorgen für positive Börsenstimmung. AMD profitiert vom KI-Boom und steigenden Chipumsätzen. Und im Trade der Woche steht TUI im Fokus: Die Aktie nähert sich der entscheidenden Widerstandszone bei 7,80 Euro. Gelingt nach drei Jahren Seitwärtsbewegung endlich der Ausbruch?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir die Reaktionen nach den US-Kongresswahlen. Für mehr Details, hör doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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