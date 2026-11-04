Hot Stocks heute: Die US-Zwischenwahlen sorgen für positive Börsenstimmung – AMD boomt – TUI vor dem Ausbruch?
Die US-Zwischenwahlen sorgen für positive Börsenstimmung. AMD profitiert vom KI-Boom und steigenden Chipumsätzen. Und im Trade der Woche steht TUI im Fokus: Die Aktie nähert sich der entscheidenden Widerstandszone bei 7,80 Euro. Gelingt nach drei Jahren Seitwärtsbewegung endlich der Ausbruch?
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir die Reaktionen nach den US-Kongresswahlen. Für mehr Details, hör doch mal rein.
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