Hot Stocks heute: Energiekrise 2.0? Öl, Gas & Raffinerien unter Druck - Trade der Woche - drei Energie Aktien

Podcast

11.08.26 13:35 Uhr

Die Energiekrise ist zurück - und die nackten Zahlen zeigen zunehmenden Stress im System. Die strategischen US-Ölreserven sind auf dem niedrigsten Stand seit über 40 Jahren, wichtige Transportwege wie die Straße von Hormus und Bab al-Mandab sind massiv beeinträchtigt und gleichzeitig geraten Raffineriekapazitäten, LNG-Versorgung und Europas Energieinfrastruktur unter Druck.

• Die aktuellen Entwicklungen bei Gold und Silber sowie die Chancen für Anleger werden im Podcast "Hot Bets" diskutiert, wobei auf die hohen Risiken bei spekulativen Produkten hingewiesen wird.

• Rheinmetall arbeitet an einer neuen Drohnenabwehr in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom, die auch ein überraschend ausgeweitetes Aktienrückkaufprogramm verfolgt.

• DEUTZ wird mit der geplanten FFG-Übernahme und dem Ausbau des Verteidigungsgeschäfts zum neuen Favoriten im Wochenhandel.

Welche Energieaktien könnten von dieser Entwicklung profitieren? Im Fokus stehen unter anderem Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies und Equinor. Besonders interessant: die hohen Raffineriemargen und der aktuell starke Crack-Spread.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über steigende Preise bei Diesel, Benzin und Gas. Im Trade der Woche stellen wir drei Scheine auf die wichtigsten Energieaktien in Europa vor. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.