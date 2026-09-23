Hot Stocks heute: Ernst Russ: Diese Spezialaktie profitiert vom Tanker-Boom – Kursziel bis 14,50 €?

Podcast

23.09.26 13:28 Uhr

Die Märkte feiern neue Allzeithochs, während Michael Burry gegen den KI-Hype wettet. Gleichzeitig sorgt der Engpass bei Schiffen für explodierende Charterraten – und genau hier kommt Ernst Russ ins Spiel. Die Hamburger Reederei baut ihre Flotte gezielt um und setzt zunehmend auf Chemikalientanker.

Außerdem im Podcast: Die UN-Generalversammlung mit Trump und Xi Jinping, Metas „Superintelligenz“, der KI-Assistent Muse, Michael Burrys neue Short-Positionen, der Gamma-Squeeze bei US-Tech-Aktien und die entscheidenden Marken im DAX.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die neue Superintelligenz (früher Künstliche Intelligenz), Staatstreffen von Xi und Trump sowie über Ernst Russ, die Reederei aus Hamburg. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.