Hot Stocks heute: Eskalation im Nahen Osten - trotzdem neue Rekorde an den Börsen! - Sell in May and go away?

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Droht ein massiver Ölpreisschock? Warum steigen die Börsen trotz Risiken weiter? Ist das Ende der Rallye nahe? Und wie positioniert man sich jetzt richtig?

Die Lage im Nahen Osten spitzt sich zu: Die USA planen, Schiffe durch die Straße von Hormus zu eskortieren - ein Schritt mit unklaren Folgen und erheblichem Eskalationspotenzial. Während täglich bis zu 10 % der globalen Ölproduktion gefährdet sind, bleibt der Ölpreis volatil und könnte im Extremfall auf 150 bis 180 USD steigen. Die Konsequenzen wären massiv: steigende Energiepreise, Engpässe bei Petrochemie-Vorprodukten und erheblicher Druck auf die Weltwirtschaft. Besonders betroffen sind aktuell Länder wie Japan und Südkorea, während auch Europas Energieversorgung zunehmend unter Druck gerät. Doch die Märkte zeigen sich bislang unbeeindruckt: NASDAQ, S&P 500 und DAX streben weiter nach oben und markieren neue Hochs. Ist das die letzte Phase der Hausse? Neben geopolitischen Risiken belasten auch steigende Zinsen, Inflationssorgen und neue US-Strafzölle auf europäische Autos die Aussichten. Gleichzeitig senden Unternehmen wie BASF, Linde und thyssenkrupp gemischte Signale aus der Industrie. Jetzt reinhören für deine tägliche Dosis Börse, Trends und Trading-Setups!

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.