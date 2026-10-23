Hot Stocks heute: Evonik: 25 % Chance? + Munich Re mit Call-Optionsschein, Ölpreis bei 115 Dollar!
Der Ölpreis steigt auf 115 US-Dollar, Tech-Aktien geraten trotz starker Zahlen unter Druck und der KI-Boom stößt an seine Grenzen. Wo liegen jetzt die Chancen an der Börse?
Werte in diesem Artikel
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Öl, Gold, Evonik und Munich Re. Für mehr Details, hört doch mal rein.
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Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!
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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: finanzen.net