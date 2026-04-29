Hot Stocks heute: Fed-Chaos & Tech-Boom: Warum Powell die Politik herausfordert - Deutsche Telekom im Check

Podcast

Die US-Notenbank sorgt für Verwirrung: Jerome Powell überrascht mit einem ungewöhnlichen Schritt und liefert sich einen offenen Machtkampf innerhalb der Federal Reserve. "Higher for longer" bleibt das Motto - doch nicht alle sind sich einig. Während die Politik Einfluss nehmen will, stellt sich die Fed demonstrativ dagegen.

Die Börse? Unbeeindruckt. Anleger schauen lieber auf die starken Zahlen der Tech-Giganten: Alphabet glänzt mit KI-getriebenem Cloud-Wachstum, Amazon investiert massiv weiter in künstliche Intelligenz und Microsoft meldet starkes Cloud-Wachstum - trotz erster Abschwächungstendenzen. Sorgenkind bleibt Meta Platforms: regulatorischer Druck, sinkende Nutzerzahlen und Zweifel am Geschäftsmodell belasten. Parallel steigt der Ölpreis weiter - ein Risiko für die Märkte. Der DAX zeigt sich dennoch stabil und kämpft sich über 24.000 Punkte. Gewinner: DHL Group mit starken Zahlen. Im Fokus steht außerdem die Deutsche Telekom: Kommt die Mega-Fusion mit T-Mobile US? Ein Deal mit enormer Sprengkraft - politisch wie finanziell. Jetzt reinhören für deine tägliche Dosis Börse, Trends und Trading-Setups!

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.