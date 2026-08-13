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Podcast

Hot Stocks heute: Gold vor dem Comeback? Notenbanken kaufen - und Goldminen liefern Cashflow

Hot Stocks heute: Gold vor dem Comeback? Notenbanken kaufen - und Goldminen liefern Cashflow

Gold bleibt im Fokus der Anleger: Während sich der Goldpreis nach dem deutlichen Abverkauf stabilisiert und an der 200-Tage-Linie wieder nach oben dreht, bauen vor allem die Notenbanken aus den Schwellenländern ihre Goldbestände weiter aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
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Im Podcast geht es um die aktuellen Chancen bei Gold, Gold-ETCs und Goldminen-Aktien. Warum die Zentralbanknachfrage strukturell hoch bleiben könnte, weshalb Goldminen trotz gestiegener Kosten attraktive Margen und starken Free Cashflow erzielen und warum Newmont besonders interessant ist.

Außerdem: SHEIN vor dem möglichen Börsengang, der IPO-Boom in China und das Comeback von Adyen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Gold, Börsengänge in China und den Zahlungsabwickler Adyen. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Bildquellen: finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
11:46 Adyen BV Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
10:11 Adyen BV Parts Sociales Buy UBS AG
10:11 Adyen BV Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Adyen BV Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.