Hot Stocks heute: Gold vor dem Comeback? Notenbanken kaufen - und Goldminen liefern Cashflow

Podcast

14.08.26 14:56 Uhr

Gold bleibt im Fokus der Anleger: Während sich der Goldpreis nach dem deutlichen Abverkauf stabilisiert und an der 200-Tage-Linie wieder nach oben dreht, bauen vor allem die Notenbanken aus den Schwellenländern ihre Goldbestände weiter aus.

• Der Podcast bietet Links zum Abonnieren auf verschiedenen Plattformen wie Apple Podcasts, Google Podcasts und Spotify, wobei betont wird, dass die Inhalte keine Kaufempfehlungen darstellen und die Anlagen sehr volatil sind.

• Turbo-Zertifikate sind hochriskante Produkte, bei denen im Durchschnitt 7 von 10 Kleinanlegern Verluste erleiden, und die besprochenen Anlagen sind aufgrund hoher Volatilität nicht für langfristige Strategien geeignet.

• Im Podcast "Hot Bets" von finanzen.net werden Aktien wie Nvidia, E.ON, Hannover Rück und TKMS sowie Banken diskutiert, wobei auf die hohen Risiken bei Handel mit Turbo-Zertifikaten hingewiesen wird.

Im Podcast geht es um die aktuellen Chancen bei Gold, Gold-ETCs und Goldminen-Aktien. Warum die Zentralbanknachfrage strukturell hoch bleiben könnte, weshalb Goldminen trotz gestiegener Kosten attraktive Margen und starken Free Cashflow erzielen und warum Newmont besonders interessant ist.

Außerdem: SHEIN vor dem möglichen Börsengang, der IPO-Boom in China und das Comeback von Adyen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Gold, Börsengänge in China und den Zahlungsabwickler Adyen. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.