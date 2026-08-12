Hot Stocks heute: Gold vor dem nächsten Ausbruch? Der Trade der Woche mit Hebel 6

Podcast

17.08.26 15:20 Uhr

Gold bleibt stabil und könnte vor dem nächsten Angriff auf neue Hochs stehen. Im Trade der Woche geht es deshalb um Gold Long mit Hebel 6.

• Es wird gewarnt, dass Turbo-Zertifikate hohe Risiken bergen und nicht für langfristige Anlagen geeignet sind, und es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Empfehlungen.

• Zudem werden Themen wie der bevorstehende Börsengang von SHEIN, der IPO-Boom in China und das Comeback von Adyen diskutiert.

• Der Podcast behandelt die aktuellen Chancen bei Gold, Gold-ETCs und Goldminen-Aktien, insbesondere die hohe Zentralbanknachfrage und attraktive Margen bei Goldminen wie Newmont.

Wir schauen auf die wichtigen Marken bei 4.300 und 4.430 US-Dollar, den technischen Ausbruch und die fundamentalen Argumente für Gold: Notenbankkäufe, Unsicherheit, Zinsen und wieder steigende Nachfrage von Anlegern und CTAs.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über einen Gold-Long. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.