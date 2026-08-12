Hot Stocks heute: Gold vor dem nächsten Ausbruch? Der Trade der Woche mit Hebel 6
Gold bleibt stabil und könnte vor dem nächsten Angriff auf neue Hochs stehen. Im Trade der Woche geht es deshalb um Gold Long mit Hebel 6.
Wir schauen auf die wichtigen Marken bei 4.300 und 4.430 US-Dollar, den technischen Ausbruch und die fundamentalen Argumente für Gold: Notenbankkäufe, Unsicherheit, Zinsen und wieder steigende Nachfrage von Anlegern und CTAs.
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über einen Gold-Long. Für mehr Details, hört doch mal rein.
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!
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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: finanzen.net