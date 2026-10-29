Hot Stocks heute: Hot Bets #1.000: Google-Schock, Netflix Short mit 50 % Gewinn, Porsche & Dt. Bank

Podcast

29.10.26 13:17 Uhr

1.000 Folgen Hot Bets – über 5 Millionen Abrufe! Droht der KI-Boom an seinen Finanzierungskosten zu scheitern? Warum gerät Google trotz Rekordumsätzen unter Druck, während Microsoft bei KI und Cloud punktet?

• Es wird auf die hohen Risiken beim Handel mit Turbo-Zertifikaten hingewiesen, und es wird betont, dass die besprochenen Wertpapiere keine Anlageempfehlungen darstellen.

• Der Podcast "Hot Bets" diskutiert aktuelle Themen wie Öl, DAX, Gold, den Börsengang von Anthropic sowie die KI-Investitionen großer US-Tech-Unternehmen und deren mögliche Richtungsentscheidungen.

• Es gibt Entspannungssignale im Nahost-Konflikt, beim Ölpreis sowie mögliche Auswirkungen auf Inflation und Aktienmärkte.

Dazu der Rückblick auf erfolgreiche Trading-Ideen: Der Netflix-Short legt fast 50 % zu, die Deutsche Bank zeigt Stärke und Porsche bleibt eine spannende Turnaround-Wette. Außerdem im Fokus: Evonik als möglicher Übernahmekandidat durch BASF.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Microsoft und Google sowie über die Trading-Ideen der letzten Wochen.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.