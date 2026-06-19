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Hot Stocks heute: IBM stürzt 25 % ab! ASML liefert Rekordzahlen - DWS vor dem nächsten Kursschub?

Hot Stocks heute: IBM stürzt 25 % ab! ASML liefert Rekordzahlen - DWS vor dem nächsten Kursschub?

IBM sorgt mit einer überraschenden Gewinnwarnung für einen der größten Kursstürze der vergangenen Jahre und verliert innerhalb weniger Stunden rund 25 %.

Werte in diesem Artikel
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Warum der einstige Technologieriese trotz Quantencomputern und KI-Expertise derzeit zu den Verlierern des KI-Booms zählt und welche Signale das für den Softwaresektor sendet. Ganz anders die Lage bei ASML: Der Chipausrüster übertrifft die Erwartungen, hebt seine Jahresprognose erneut deutlich an und profitiert vom weltweiten KI-Investitionsboom. Wir analysieren, warum TSMC, Intel, Micron und SK hynix ihre Bestellungen weiter erhöhen und weshalb die Aktie trotz Rekordzahlen kaum reagiert. Außerdem werfen wir einen Blick auf DWS. Der Vermögensverwalter überzeugt mit starken Quartalszahlen, steigenden Mittelzuflüssen, einer attraktiven Dividendenperspektive und Chancen durch das neue Altersvorsorgedepot. Warum wir weiterhin investiert sind und welches Potenzial wir für die Aktie sehen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über IBM, ASML und DWS. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Bildquellen: finanzen.net

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