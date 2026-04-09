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Hot Stocks heute: Inflationsschock: DAX an 24.000 Marke - KI-Hype, Microsoft-Schwäche & CTS Eventim als Chance?

10.04.26 16:07 Uhr
Hot Stocks heute: Inflationsschock: DAX an 24.000 Marke - KI-Hype, Microsoft-Schwäche & CTS Eventim als Chance? | finanzen.net

Die Inflation in Deutschland zieht wieder deutlich an und erreicht mit 2,7 % ein Zweijahreshoch - getrieben vor allem durch steigende Energiepreise. Während Verbraucher weiter unter hohen Kosten leiden, kämpft der DAX mit der wichtigen 24.000-Punkte-Marke und sendet erste technische Erholungssignale.

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Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Microsoft und CTS Eventim. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Bildquellen: finanzen.net

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Analysen zu CTS Eventim

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31.03.2026CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
31.03.2026CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.03.2026CTS Eventim BuyUBS AG
27.03.2026CTS Eventim KaufenDZ BANK
27.03.2026CTS Eventim OutperformBernstein Research
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10.09.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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