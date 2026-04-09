Hot Stocks heute: Inflationsschock: DAX an 24.000 Marke - KI-Hype, Microsoft-Schwäche & CTS Eventim als Chance?

Podcast

Die Inflation in Deutschland zieht wieder deutlich an und erreicht mit 2,7 % ein Zweijahreshoch - getrieben vor allem durch steigende Energiepreise. Während Verbraucher weiter unter hohen Kosten leiden, kämpft der DAX mit der wichtigen 24.000-Punkte-Marke und sendet erste technische Erholungssignale.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Microsoft und CTS Eventim. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.