Hot Stocks heute: INTEL am Limit? Trade der Woche setzt auf Short-Chance nach KI- und FOMO-Rallye

Podcast

Die US-Börsen feiern neue Hochs, doch die Rallye wirkt zunehmend überhitzt. Während Nasdaq und S&P 500 außerhalb ihrer Bollinger-Bänder notieren, warnen Investoren wie Michael Burry vor Parallelen zur Dotcom-Blase.

Im Fokus steht der "Trade der Woche": ein spekulativer Short-Trade auf die stark gestiegene Intel-Aktie. Warum die implizite Volatilität auffällig hoch ist, welche Risiken drohen und weshalb der kleine Optionsverfall die Märkte zusätzlich antreiben könnte - alle Hintergründe jetzt im Podcast. Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über Intel. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.