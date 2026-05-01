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Hot Stocks heute: Iran-Eskalation - Trade der Woche: Mit diesem DAX-Put auf fallende Kurse setzen

18.05.26 12:04 Uhr
Hot Stocks heute: Iran-Eskalation - Trade der Woche: Mit diesem DAX-Put auf fallende Kurse setzen | finanzen.net

Neue Spannungen zwischen den USA, dem Iran und China sorgen für Nervosität an den Märkten.

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Im Podcast analysieren wir die möglichen Folgen für Ölpreis, DAX, NVIDIA, Intel und die globale Börsenlage.
Dazu blicken wir auf die Nvidia-Zahlen, den möglichen SpaceX-Börsengang und die Schwäche im deutschen Markt. Der "Trade der Woche" - ein Discount Put auf den DAX mit bis zu 100 % Renditechance bis September.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über ein mögliches Aufflammen des Iran-Konfliktes. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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