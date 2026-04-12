Hot Stocks heute: Iran-Konflikt, Benzin-Entlastung - Trade der Woche: Deutsche Telekom im Fokus (Short PL6D4A)

Podcast

Die Lage im Iran-Konflikt spitzt sich zu: Gescheiterte Verhandlungen, zunehmender Druck durch die USA und mögliche Auswirkungen auf die Straße von Hormus sorgen für Unsicherheit an den Märkten. Droht ein neuer Öl-Schock mit globalen Folgen?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Deutsche Telekom mit ihrer Tochter T-Mobile US. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.