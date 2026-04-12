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Hot Stocks heute: Iran-Konflikt, Benzin-Entlastung - Trade der Woche: Deutsche Telekom im Fokus (Short PL6D4A)

13.04.26 13:45 Uhr
Hot Stocks heute: Iran-Konflikt, Benzin-Entlastung - Trade der Woche: Deutsche Telekom im Fokus (Short PL6D4A) | finanzen.net

Die Lage im Iran-Konflikt spitzt sich zu: Gescheiterte Verhandlungen, zunehmender Druck durch die USA und mögliche Auswirkungen auf die Straße von Hormus sorgen für Unsicherheit an den Märkten. Droht ein neuer Öl-Schock mit globalen Folgen?

Werte in diesem Artikel
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Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Deutsche Telekom mit ihrer Tochter T-Mobile US. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Bildquellen: finanzen.net

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Analysen zu Deutsche Telekom AG

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08:01Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
16.03.2026Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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16.03.2026Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

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