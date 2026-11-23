Hot Stocks heute: KI-Aktien vor Comeback? NVIDIA Long als Trade der Woche – Dell wird zum Prüfstein!
Nach dem heftigen Abverkauf bei Tech- und KI-Aktien: Steht jetzt die Erholung bevor? Wir analysieren die aktuelle Marktlage, schauen auf NVIDIA und präsentieren unseren Trade der Woche: NVIDIA Long.
Werte in diesem Artikel
Außerdem steht Dell vor den Quartalszahlen im Fokus. Der Serverhersteller könnte wichtige Hinweise zur weiteren Entwicklung des KI-Booms liefern. Ist das Freitagstief der Wendepunkt oder droht der nächste Rückschlag? Dazu die wichtigsten Chartmarken, Marktindikatoren und Trading-Chancen.
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über einen NVIDIA-Trade. Für mehr Details, hört doch mal rein.
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!
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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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