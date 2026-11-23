Podcast

Nach dem heftigen Abverkauf bei Tech- und KI-Aktien: Steht jetzt die Erholung bevor? Wir analysieren die aktuelle Marktlage, schauen auf NVIDIA und präsentieren unseren Trade der Woche: NVIDIA Long.

• Es wird auf die hohen Risiken beim Handel mit Turbo-Zertifikaten hingewiesen, und die besprochenen Aktien und Produkte sind aufgrund ihrer Volatilität keine Anlageempfehlung.

• Der DAX bleibt stabil, und Siemens liefert starke Zahlen mit Rekordaufträgen; im Trading der Woche wird ein Siemens-Optionsschein mit Kursziel und Stop-Loss vorgestellt.

• NVIDIA steht vor wichtigen Quartalszahlen, während der mögliche Börsengang von KI-Unternehmen Anthropic für Milliardenphantasie sorgt und eine realistische Bewertung sowie Kurspotenzial diskutiert werden.

Außerdem steht Dell vor den Quartalszahlen im Fokus. Der Serverhersteller könnte wichtige Hinweise zur weiteren Entwicklung des KI-Booms liefern. Ist das Freitagstief der Wendepunkt oder droht der nächste Rückschlag? Dazu die wichtigsten Chartmarken, Marktindikatoren und Trading-Chancen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über einen NVIDIA-Trade. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.