Hot Stocks heute: KI-Boom auf Pump? 42 Milliarden für Anthropic & neue PayPal-Übernahme-Story

Podcast

02.10.26 16:19 Uhr

KI-Infrastruktur wird zum Milliarden-Geschäft – doch wer finanziert den Boom und wer trägt das Risiko?

Broadcom soll Anthropic bis zu 42 Mrd. US-Dollar für den Ausbau der KI-Infrastruktur bereitstellen, während Nvidia GPUs als Kreditsicherheit einsetzen will. Dazu sorgt eine neue Übernahme-Story um PayPal für Bewegung. Außerdem: Kupfer unter Druck, der starke US-Dollar, Nasdaq auf Rekordkurs und die wichtigsten Trading-Chancen der Woche.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Paypal und Kupfer. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.