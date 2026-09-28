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Podcast

Hot Stocks heute: KI-Boom vor dem Dämpfer? Trade der Woche - Kupfer-Short - DAX & Nasdaq vor dem Ausbruch

Hot Stocks heute: KI-Boom vor dem Dämpfer? Trade der Woche - Kupfer-Short - DAX & Nasdaq vor dem Ausbruch

Die letzte Septemberwoche startet – und saisonal könnte der nächste Schub nach oben bevorstehen. Doch während Nasdaq und DAX nahe ihrer Hochs notieren, mehren sich die Fragezeichen hinter dem KI-Boom.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Kupferpreis
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News
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Trade der Woche: Short auf Kupfer! Der Kupferpreis ist charttechnisch angeschlagen und konnte in den vergangenen Wochen das Hoch bei rund 680 USD nicht nachhaltig überwinden. Gleichzeitig hängen die Perspektiven für Kupfer stark am Ausbau von Rechenzentren und der KI-Infrastruktur. Verzögerungen bei Stromversorgung, Netzen und neuen Rechenzentren könnten die Nachfrageerwartungen bremsen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche über Kupfer. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Bildquellen: finanzen.net

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