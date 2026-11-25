Podcast

Der Aktienmarkt kommt nicht richtig in Schwung: Nasdaq und S&P 500 bleiben angeschlagen, insbesondere die Chip-Aktien stehen erneut unter Druck.

• Donald Trump bezeichnet NVIDIA-Chef Jensen Huang als entscheidend für Amerikas Erfolg, während im Podcast weitere Trades und Marktaussichten diskutiert werden.

• Es wurden neue Long-Positionen bei Siemens (Ziel 280-290 Euro, Stop bei 253 Euro) und TKMS (Einstieg bei ca. 69 Euro, Ziel 80 Euro eröffnet.

• Innerhalb weniger Stunden erzielte der NVIDIA-Turbo-Trade mit 5-fachem Hebel mehr als 100 % Gewinn, was auf eine starke Kursbewegung hinweist.

Droht der KI-Boom seinen Höhepunkt zu erreichen? Könnten fallende Preise für KI-Chips und Rechenleistung zum Problem für NVIDIA und den gesamten Technologiesektor werden? Gleichzeitig liefert Dell Technologies beeindruckende Zahlen: Der Umsatz mit KI-Servern explodiert, der Auftragsbestand steigt auf 132 Milliarden US-Dollar und die Jahresprognose wird erneut angehoben. Ist das der Beweis, dass der KI-Boom noch lange nicht vorbei ist?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Dell, Bayer und K+S. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.