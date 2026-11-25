Hot Stocks heute: KI-Boom vor dem Wendepunkt? Dell Zahlen stark – Rossmann setzt auf K+S
Der Aktienmarkt kommt nicht richtig in Schwung: Nasdaq und S&P 500 bleiben angeschlagen, insbesondere die Chip-Aktien stehen erneut unter Druck.
Werte in diesem Artikel
Droht der KI-Boom seinen Höhepunkt zu erreichen? Könnten fallende Preise für KI-Chips und Rechenleistung zum Problem für NVIDIA und den gesamten Technologiesektor werden? Gleichzeitig liefert Dell Technologies beeindruckende Zahlen: Der Umsatz mit KI-Servern explodiert, der Auftragsbestand steigt auf 132 Milliarden US-Dollar und die Jahresprognose wird erneut angehoben. Ist das der Beweis, dass der KI-Boom noch lange nicht vorbei ist?
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: K+S