Hot Stocks heute: KI-Bremse voraus? NVIDIA vor dem Rückschlag – Trade der Woche: Short!

Podcast

14.09.26 11:20 Uhr

KI-Regulierung, NVIDIA, KI-Boom und der Trade der Woche – darum geht es im aktuellen Podcast.

• Es wird vor hohen Risiken beim Handel mit Turbo-Zertifikaten gewarnt, da 7 von 10 Kleinanlegern Verluste erleiden, und die besprochenen Anlagen sind aufgrund hoher Volatilität spekulativ.

• Große US-Tech-Unternehmen wie Amazon, Alphabet und NVIDIA sind in eine neue Wachstumsdimension vorgestoßen, was die Bedeutung von KI im Markt unterstreicht.

• Der KI-Boom treibt Investitionen in Rechenzentren, Chips, Strom und Cloud-Infrastruktur voran, wobei NVIDIA möglicherweise die Marke von einer Billion Dollar Umsatz erreicht.

Die KI-Branche steht vor einer möglichen Zeitenwende: Anthropic-CEO Dario Amodei fordert, das Tempo der KI-Entwicklung zu drosseln. Auch Sam Altman und Elon Musk zeigen sich offen für mehr Kontrolle und Selbstregulierung. Gleichzeitig lehnt die US-Regierung eine Begrenzung der KI-Entwicklung bislang ab – und KI-Regulierung könnte zum großen politischen Thema werden.

Was bedeutet das für die Börse und vor allem für NVIDIA? Nach der starken Rally könnte ausgerechnet der KI-Chip-Gigant unter einer möglichen Wachstumsbremse leiden.

Im Trade der Woche geht es um einen Short auf NVIDIA: Die Aktie steht unter der 50-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie liegt um 200 US-Dollar. Die möglichen Kursziele: 190 bzw. 170 US-Dollar.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.