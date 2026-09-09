Hot Stocks heute: KI-Investitionen explodieren: Der nächste Infrastruktur-Boom! | Friedrich Vorwerk im Check

Podcast

09.09.26 15:08 Uhr

Die KI-Revolution erreicht eine neue Dimension: Milliarden fließen in Rechenzentren, Chips, Stromnetze und Infrastruktur. Allein die Bauausgaben für US-Rechenzentren erreichen inzwischen rund 75 Milliarden US-Dollar auf Jahresbasis. Gleichzeitig steigen Kupferpreise und der Bedarf an Strom- und Netzkapazitäten weiter.

Doch an den Börsen wird die Luft dünner: Der DAX fällt unter 25.600 Punkte, Öl notiert über 100 US-Dollar und der große Verfallstermin rückt näher. EZB, US-Inflationsdaten und die weitere Zinspolitik der FED sorgen zusätzlich für Spannung.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir Friedrich Vorwerk. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.