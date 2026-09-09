Hot Stocks heute: KI-Investitionen explodieren: Der nächste Infrastruktur-Boom! | Friedrich Vorwerk im Check
Die KI-Revolution erreicht eine neue Dimension: Milliarden fließen in Rechenzentren, Chips, Stromnetze und Infrastruktur. Allein die Bauausgaben für US-Rechenzentren erreichen inzwischen rund 75 Milliarden US-Dollar auf Jahresbasis. Gleichzeitig steigen Kupferpreise und der Bedarf an Strom- und Netzkapazitäten weiter.Finanzen.net bei Google bevorzugen
Werte in diesem Artikel
Doch an den Börsen wird die Luft dünner: Der DAX fällt unter 25.600 Punkte, Öl notiert über 100 US-Dollar und der große Verfallstermin rückt näher. EZB, US-Inflationsdaten und die weitere Zinspolitik der FED sorgen zusätzlich für Spannung.
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Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!
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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)