Hot Stocks heute: KI-IPO explodiert: Cerebras +68% am ersten Tag - nächste NVIDIA oder Tech-Blase?

Podcast

Der KI-Hype erreicht die nächste Eskalationsstufe: Die Aktie von Cerebras Systems schießt nach dem Börsengang um 68 % nach oben und wird plötzlich mit 94 Milliarden US-Dollar bewertet.

Ist das die nächste NVIDIA - oder bereits die nächste große KI-Blase? Wir analysieren die extreme Bewertung, die Rolle von OpenAI als Kunde und warum die gigantischen KI-Gewinne inzwischen sogar den Immobilienmarkt im Silicon Valley explodieren lassen. Außerdem: Joshua Kushner kauft massiv Shopify-Aktien - startet jetzt die nächste E-Commerce-Rally durch KI?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den Intel-Short-Trade sowie über den Cerebras Systems IPO. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.