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Hot Stocks heute: KI-IPO explodiert: Cerebras +68% am ersten Tag - nächste NVIDIA oder Tech-Blase?

15.05.26 13:05 Uhr
Hot Stocks heute: KI-IPO explodiert: Cerebras +68% am ersten Tag - nächste NVIDIA oder Tech-Blase? | finanzen.net

Der KI-Hype erreicht die nächste Eskalationsstufe: Die Aktie von Cerebras Systems schießt nach dem Börsengang um 68 % nach oben und wird plötzlich mit 94 Milliarden US-Dollar bewertet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cerebras Systems Inc
311,07 USD 311,07 USD 0,00%
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Intel Corp.
94,66 EUR -4,45 EUR -4,49%
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Ist das die nächste NVIDIA - oder bereits die nächste große KI-Blase? Wir analysieren die extreme Bewertung, die Rolle von OpenAI als Kunde und warum die gigantischen KI-Gewinne inzwischen sogar den Immobilienmarkt im Silicon Valley explodieren lassen. Außerdem: Joshua Kushner kauft massiv Shopify-Aktien - startet jetzt die nächste E-Commerce-Rally durch KI?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den Intel-Short-Trade sowie über den Cerebras Systems IPO. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Bildquellen: finanzen.net

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