Hot Stocks heute: KI-Rally außer Kontrolle? Marvell +32% - IBU-tec vor dem Durchbruch & PORR auf Rekordkurs!

Podcast

Die Tech-Rally geht weiter: Marvell explodiert nach starken Zahlen, KI treibt die nächste Börsenphase an. Gleichzeitig schauen wir auf zwei spannende Höreraktien: Kann IBU-tec endlich vom Batterieboom profitieren? Und wie viel Potenzial steckt noch in der Porr-Aktie nach neuen Rekorden beim Auftragsbestand? Außerdem: Bitcoin unter Druck und die nächsten Signale für DAX & Nasdaq.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den Tech-Markt, IBU-tec und PORR. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.