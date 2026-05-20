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Hot Stocks heute: KI-Rally außer Kontrolle? Marvell +32% - IBU-tec vor dem Durchbruch & PORR auf Rekordkurs!

03.06.26 12:35 Uhr
Hot Stocks heute: KI-Rally außer Kontrolle? Marvell +32% - IBU-tec vor dem Durchbruch & PORR auf Rekordkurs! | finanzen.net

Die Tech-Rally geht weiter: Marvell explodiert nach starken Zahlen, KI treibt die nächste Börsenphase an. Gleichzeitig schauen wir auf zwei spannende Höreraktien: Kann IBU-tec endlich vom Batterieboom profitieren? Und wie viel Potenzial steckt noch in der Porr-Aktie nach neuen Rekorden beim Auftragsbestand? Außerdem: Bitcoin unter Druck und die nächsten Signale für DAX & Nasdaq.

Werte in diesem Artikel
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Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den Tech-Markt, IBU-tec und PORR. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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