Hot Stocks heute: KOSPI +18%: Größter Kurssprung aller Zeiten! KI-Euphorie, Hedgefonds-Schock & DAX vor dem Allzeithoch

Podcast

31.07.26 13:16 Uhr

Der südkoreanische Leitindex KOSPI erlebt mit fast +18 % den stärksten Tagesanstieg seiner Geschichte. Auslöser sind die starken Quartalszahlen der US-Technologiekonzerne sowie eine spektakuläre Entwicklung rund um den Hedgefonds des deutschen KI-Wunderkinds Leopold Aschenbrenner.

• Die US-Notenbank hält den Leitzins stabil und entfernt sich von ihrer bisherigen Forward Guidance, was Auswirkungen auf Inflation, Anleiherenditen und Aktienmärkte haben könnte.

• Siemens Energy wird hinsichtlich eines möglichen Einstiegs bei einem Rücksetzer analysiert, wobei die fundamentale Stärke durch Boom-Branchen wie Rechenzentren und Gasturbinen betont wird.

• Nach den Quartalszahlen erlebte Adidas am DAX einen Kurssturz von etwa 18 %, trotz einer angehobenen Prognose, was auf unerwartete Marktreaktionen hindeutet.

Wir analysieren die Hintergründe der Tech-Rally, sprechen über Microsoft, Amazon, Apple, NVIDIA, AMD und Micron sowie die Auswirkungen auf die globalen Aktienmärkte.

Außerdem werfen wir einen Blick auf DAX und Euro Stoxx 50, die kurz vor neuen Allzeithochs stehen. Im Fokus stehen dabei Siemens Energy, Rheinmetall und Infineon sowie die Frage: Ist das bereits der Höhepunkt der KI-Euphorie - oder beginnt jetzt erst die nächste Aufwärtswelle?

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.