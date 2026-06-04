DAX24.979 +0,1%Est506.097 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9500 -3,0%Nas26.831 -0,1%Bitcoin53.804 -2,1%Euro1,1641 +0,2%Öl94,96 -0,4%Gold4.467 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Marvell Technology A3CNLD AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX stabil, Techtitel tiefrot -- Schlappe für SpaceX -- Marvell vor S&P-Aufnahme? -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Ukraine-Krieg: Putin und Selenskyj bleiben bei Friedensbedingungen weit auseinander Ukraine-Krieg: Putin und Selenskyj bleiben bei Friedensbedingungen weit auseinander
Aktien von VW, Mercedes und BMW im Fokus: Deutsche Autobauer verlieren Umsatz und hinken hinterher Aktien von VW, Mercedes und BMW im Fokus: Deutsche Autobauer verlieren Umsatz und hinken hinterher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Podcast

Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen?

05.06.26 12:24 Uhr
Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen? | finanzen.net

Der Tech-Sektor gerät unter Druck: Der koreanische KOSPI verliert kräftig, Bitcoin testet wichtige Unterstützungen und die Volatilität steigt deutlich. Gleichzeitig wandert Kapital in klassische Value-Titel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daldrup & Söhne (Daldrup) AG
20,70 EUR -0,70 EUR -3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
27,88 EUR 0,24 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
30.407,8 PKT -163,4 PKT -0,53%
Charts|News|Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir die Aktien von Daldrup & Söhne und Deutsche Bank. Wie attraktiv sind die Bewertungen? Wo liegen Chancen und Risiken? Außerdem: Bitcoin, Strategy und die aktuelle Marktrotation. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
20.05.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
12.05.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
29.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.05.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen