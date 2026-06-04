Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen?
Der Tech-Sektor gerät unter Druck: Der koreanische KOSPI verliert kräftig, Bitcoin testet wichtige Unterstützungen und die Volatilität steigt deutlich. Gleichzeitig wandert Kapital in klassische Value-Titel.
Werte in diesem Artikel
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir die Aktien von Daldrup & Söhne und Deutsche Bank. Wie attraktiv sind die Bewertungen? Wo liegen Chancen und Risiken? Außerdem: Bitcoin, Strategy und die aktuelle Marktrotation. Für mehr Details, hört doch mal rein.
Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!
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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Bildquellen: finanzen.net