Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen?

Podcast

Der Tech-Sektor gerät unter Druck: Der koreanische KOSPI verliert kräftig, Bitcoin testet wichtige Unterstützungen und die Volatilität steigt deutlich. Gleichzeitig wandert Kapital in klassische Value-Titel.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir die Aktien von Daldrup & Söhne und Deutsche Bank. Wie attraktiv sind die Bewertungen? Wo liegen Chancen und Risiken? Außerdem: Bitcoin, Strategy und die aktuelle Marktrotation. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.