Hot Stocks heute: Kriegsende im Iran? Märkte im Rally-Modus - NASDAQ auf Rekordkurs trotz Bewertungsrisiken

Podcast

Die Börsen feiern ein mögliches Kriegsende im Iran-Konflikt - und die Rally nimmt weiter Fahrt auf.

Der NASDAQ markiert neue Höchststände, angetrieben von starken Halbleiterwerten wie Micron, AMD und Intel. Gleichzeitig erreicht der S&P 500 bereits Jahresziele vieler Analysten - und überschreitet sie sogar. Doch was steckt hinter der Euphorie? Aussagen von US-Außenminister Marco Rubio deuten auf ein Ende der militärischen Spannungen hin ("Epic Fury is over") und mögliche Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sorgen für Hoffnung an den Märkten.

Während Big Tech weiterhin massiv in KI, Rechenzentren und Infrastruktur investiert - mit geplanten Ausgaben von bis zu 1,1 Billionen USD bis 2027 - wächst auch die Skepsis: Rekord-Cashbestände bei Berkshire Hathaway, ein historisch hoher Buffett-Indikator und steigende Anleiherenditen senden Warnsignale.

Auch Europa bleibt spannend: Der DAX steht vor dem Ausbruch, während Infineon und Siemens von der KI-Welle profitieren. Gleichzeitig kämpft Siemens Healthineers mit Kostensteigerungen, Zöllen und Währungseffekten.

Ist das Kriegsende der Startschuss für die nächste Rally - oder nähern wir uns einer gefährlichen Überbewertung?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den Buffet Indikator, Stress am Bond Markt und Chancen bei Siemens. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.