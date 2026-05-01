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Hot Stocks heute: Kriegsende im Iran? Märkte im Rally-Modus - NASDAQ auf Rekordkurs trotz Bewertungsrisiken

06.05.26 12:25 Uhr
Hot Stocks heute: Kriegsende im Iran? Märkte im Rally-Modus - NASDAQ auf Rekordkurs trotz Bewertungsrisiken | finanzen.net

Die Börsen feiern ein mögliches Kriegsende im Iran-Konflikt - und die Rally nimmt weiter Fahrt auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
360,00 EUR 56,00 EUR 18,42%
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Berkshire Hathaway Inc. B
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Intel Corp.
96,01 EUR 3,81 EUR 4,13%
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Micron Technology Inc.
576,30 EUR 31,00 EUR 5,68%
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Siemens Healthineers AG
36,18 EUR 1,04 EUR 2,96%
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DAX 40
25.092,1 PKT 690,4 PKT 2,83%
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Der NASDAQ markiert neue Höchststände, angetrieben von starken Halbleiterwerten wie Micron, AMD und Intel. Gleichzeitig erreicht der S&P 500 bereits Jahresziele vieler Analysten - und überschreitet sie sogar. Doch was steckt hinter der Euphorie? Aussagen von US-Außenminister Marco Rubio deuten auf ein Ende der militärischen Spannungen hin ("Epic Fury is over") und mögliche Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sorgen für Hoffnung an den Märkten.

Während Big Tech weiterhin massiv in KI, Rechenzentren und Infrastruktur investiert - mit geplanten Ausgaben von bis zu 1,1 Billionen USD bis 2027 - wächst auch die Skepsis: Rekord-Cashbestände bei Berkshire Hathaway, ein historisch hoher Buffett-Indikator und steigende Anleiherenditen senden Warnsignale.

Auch Europa bleibt spannend: Der DAX steht vor dem Ausbruch, während Infineon und Siemens von der KI-Welle profitieren. Gleichzeitig kämpft Siemens Healthineers mit Kostensteigerungen, Zöllen und Währungseffekten.

Ist das Kriegsende der Startschuss für die nächste Rally - oder nähern wir uns einer gefährlichen Überbewertung?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über den Buffet Indikator, Stress am Bond Markt und Chancen bei Siemens. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: finanzen.net

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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05.11.2025AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
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05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

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