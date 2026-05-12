Hot Stocks heute: Kupfer explodiert: Neues Allzeithoch - Warum Aurubis jetzt profitieren könnte - Trade im Bulle & Bär Depot

Podcast

Der Kupferpreis erreicht mit 14.130 USD je Tonne ein neues Hoch - getrieben von KI-Boom, Energiewende, Rechenzentren und massiven Angebotsengpässen.

China stoppt Exporte wichtiger Nebenprodukte, Minen kämpfen mit Produktionsproblemen und der globale Rohstoffmarkt steht unter Druck. Im Podcast analysieren wir die Chancen für Kupfer-Aktien wie Aurubis, die Entwicklung bei Silber sowie die Auswirkungen auf DAX, US-Indizes und Rohstoffmärkte. Außerdem: Update zum erfolgreichen Intel-Short-Trade, das Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping sowie die Frage, ob der Markt vor einer größeren Bewegung steht.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Kupfer. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.