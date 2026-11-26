Hot Stocks heute: LEG Immobilien: 55 % unter Buchwert – jetzt startet die Comeback-Rally?
Die Börsen erholen sich, Autowerte legen zu und auch Immobilienaktien könnten vor einer Trendwende stehen.
Werte in diesem Artikel
Besonders spannend ist LEG Immobilien: Die Aktie notiert rund 55 Prozent unter ihrem Buchwert, das KGV liegt deutlich unter dem Branchenschnitt. Dazu kommen ein solides operatives Geschäft und ein Großinvestor, der sich bereits 20 Prozent der Anteile gesichert hat. Ist das die Chance auf ein Comeback? Charttechnik, Bewertung, Zinsfantasie und ein mögliches Kursziel von 65 Euro im Check.
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!
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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: LEG Immobilien