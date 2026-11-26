Podcast

Die Börsen erholen sich, Autowerte legen zu und auch Immobilienaktien könnten vor einer Trendwende stehen.

• Es wird vor den hohen Risiken bei spekulativen Produkten wie Turbo-Zertifikaten gewarnt, da 7 von 10 Kleinanlegern Verluste erleiden, und keine Anlageempfehlung ausgesprochen.

• Ein Großinvestor hat bereits 20 Prozent der Anteile an LEG Immobilien erworben, was das Interesse an der Aktie erhöht und ein Comeback-Chance bietet.

• LEG Immobilien ist deutlich unter ihrem Buchwert und KGV liegt unter Branchenschnitt, was auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hindeutet, inklusive eines möglichen Kursziels von 65 Euro.

Besonders spannend ist LEG Immobilien: Die Aktie notiert rund 55 Prozent unter ihrem Buchwert, das KGV liegt deutlich unter dem Branchenschnitt. Dazu kommen ein solides operatives Geschäft und ein Großinvestor, der sich bereits 20 Prozent der Anteile gesichert hat. Ist das die Chance auf ein Comeback? Charttechnik, Bewertung, Zinsfantasie und ein mögliches Kursziel von 65 Euro im Check.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über LEG Immobilien. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.