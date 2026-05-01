Hot Stocks heute: Lufthansa Long der Woche: Iran-Frieden als Kurstreiber? DAX vor Rekordhoch & Delivery Hero Übernahme-Poker

Podcast

Die Märkte feiern trotz geopolitischer Eskalation neue Rekorde: Der DAX steht kurz vor dem Allzeithoch, während die US-Indizes bereits neue Bestmarken markieren.

Gleichzeitig bleibt der Iran-Konflikt ein gefährliches Wechselbad zwischen Friedensverhandlungen in Doha und neuen Militärschlägen der USA rund um die Straße von Hormus. Der Ölpreis springt erneut Richtung 100 Dollar - doch die Börsen bleiben erstaunlich robust. Im Fokus der heutigen Folge steht der Trade der Woche: Lufthansa Long. Warum die Aktie bei einem möglichen Iran-Frieden zu den größten Gewinnern zählen könnte, welche Rolle Kühne + Nagel spielt und warum die Marke von 8,50 EUR jetzt entscheidend wird. Dazu der heiße Hebel-Trade auf die Deutsche Lufthansa.

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Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir Delivery Hero, Hochtief und Deutsche Lufthansa. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.