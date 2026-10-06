Hot Stocks heute: Märkte steigen trotz Crash-Stimmung! Nasdaq auf Rekordkurs – Rheinmetall vor Bodenbildung & PayPal-Trade läuft

Podcast

06.10.26 14:08 Uhr

Die Märkte steigen weiter – trotz schlechter Schlagzeilen und düsterer Stimmung. Der Nasdaq 100 erreicht neue Allzeithochs, der S&P 500 steht kurz davor und auch der DAX erwacht. Kommt jetzt die Marktbreite zurück? Zudem startet nächste Woche die neue Berichtssaison mit steigenden Gewinnprognosen.

• Der Podcast ist auf verschiedenen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts verfügbar, wobei keine Kaufempfehlungen für die besprochenen Wertpapiere ausgesprochen werden.

• Turbo-Zertifikate sind besonders riskant, da durchschnittlich 7 von 10 Kleinanlegern Verluste erleiden, und sind nicht für langfristige Anlagen geeignet.

• Im Podcast "Hot Bets" von finanzen.net wird der Handel mit Paypal und anderen hochvolatilen Wertpapieren besprochen, wobei vor den hohen Risiken gewarnt wird.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Rheinmetall und PayPal. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Im Fokus: Rheinmetall und die wichtige Unterstützung bei 900 Euro, der Defence-Sektor sowie der Trade der Woche Long auf PayPal. PayPal zeigt erste Stärke – gelingt der Sprung über 55,50 US-Dollar, könnte der Weg Richtung 61 US-Dollar frei werden.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.