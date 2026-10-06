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Podcast

Hot Stocks heute: Märkte steigen trotz Crash-Stimmung! Nasdaq auf Rekordkurs – Rheinmetall vor Bodenbildung & PayPal-Trade läuft

Hot Stocks heute: Märkte steigen trotz Crash-Stimmung! Nasdaq auf Rekordkurs – Rheinmetall vor Bodenbildung & PayPal-Trade läuft

Die Märkte steigen weiter – trotz schlechter Schlagzeilen und düsterer Stimmung. Der Nasdaq 100 erreicht neue Allzeithochs, der S&P 500 steht kurz davor und auch der DAX erwacht. Kommt jetzt die Marktbreite zurück? Zudem startet nächste Woche die neue Berichtssaison mit steigenden Gewinnprognosen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
48.43 EUR 0.33 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
943.10 EUR -39.50 EUR -4.02 %
Charts | News | Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Rheinmetall und PayPal. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Im Fokus: Rheinmetall und die wichtige Unterstützung bei 900 Euro, der Defence-Sektor sowie der Trade der Woche Long auf PayPal. PayPal zeigt erste Stärke – gelingt der Sprung über 55,50 US-Dollar, könnte der Weg Richtung 61 US-Dollar frei werden.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13:01 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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