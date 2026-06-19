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Hot Stocks heute: Margin-Call-Schock in Korea! TSMC mit Rekordzahlen - warum die Aktie trotzdem fällt & HOCHTIEF im Aktien-Check

Hot Stocks heute: Margin-Call-Schock in Korea! TSMC mit Rekordzahlen - warum die Aktie trotzdem fällt & HOCHTIEF im Aktien-Check

Margin-Call-Schock erschüttert den südkoreanischen Aktienmarkt: Hunderttausende gehebelte Privatanleger werden zwangsliquidiert und reißen Tech-Werte wie SK hynix mit nach unten.

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Gleichzeitig liefert TSMC erneut Rekordzahlen und übertrifft die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn - dennoch gerät die Aktie unter Druck. Außerdem im Fokus: Warum Hochtief mit dem Boom bei KI-Rechenzentren, Energie-Infrastruktur und Defence zu den spannendsten Infrastrukturwerten im DAX zählen könnte.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Korea, TSMC und HOCHTIEF. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net