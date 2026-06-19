Hot Stocks heute: Margin-Call-Schock in Korea! TSMC mit Rekordzahlen - warum die Aktie trotzdem fällt & HOCHTIEF im Aktien-Check

Podcast

16.07.26 13:31 Uhr

Margin-Call-Schock erschüttert den südkoreanischen Aktienmarkt: Hunderttausende gehebelte Privatanleger werden zwangsliquidiert und reißen Tech-Werte wie SK hynix mit nach unten.

• Der Vermögensverwalter DWS überzeugt mit starken Quartalszahlen, steigenden Mittelflüssen und attraktiver Dividendenperspektive, was Investoren weiterhin Chancen bietet.

• Im Gegensatz dazu profitiert ASML vom weltweiten KI-Investitionsboom, übertrifft Erwartungen und hebt seine Jahresprognose deutlich an, während TSMC, Intel, Micron und SK Hynix ihre Bestellungen erhöhen.

• Der Technologieriese, trotz KI- und Quantencomputing-Expertise, zählt aktuell zu den Verlierern des KI-Booms, was auf Herausforderungen im Softwaresektor hinweist.

Gleichzeitig liefert TSMC erneut Rekordzahlen und übertrifft die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn - dennoch gerät die Aktie unter Druck. Außerdem im Fokus: Warum Hochtief mit dem Boom bei KI-Rechenzentren, Energie-Infrastruktur und Defence zu den spannendsten Infrastrukturwerten im DAX zählen könnte.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Korea, TSMC und HOCHTIEF. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.