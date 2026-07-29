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Hot Stocks heute: Meta stürzt ab, Microsoft überzeugt - Siemens Energy jetzt die große Kaufchance? | Adidas crasht nach Zahlen!

Hot Stocks heute: Meta stürzt ab, Microsoft überzeugt - Siemens Energy jetzt die große Kaufchance? | Adidas crasht nach Zahlen!

Die Berichtssaison sorgt für massive Kursbewegungen: Meta enttäuscht trotz starkem Umsatzwachstum mit explodierenden KI-Investitionen und bricht zweistellig ein. Microsoft zeigt dagegen, wie profitables KI-Wachstum funktionieren kann - steigende Gewinne, starkes Azure-Wachstum und eine Verdopplung der Copilot-Abonnenten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158.75 EUR -22.75 EUR -12.53 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
463.60 EUR -46.40 EUR -9.10 %
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388.00 EUR 38.95 EUR 11.16 %
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Siemens Energy AG
146.22 EUR 12.96 EUR 9.73 %
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Im DAX erlebt Adidas nach den Quartalszahlen einen Kurssturz von rund 18 Prozent. Warum reagiert der Markt trotz angehobener Prognose so negativ? Außerdem analysieren wir Siemens Energy: Ist der Rücksetzer eine attraktive Einstiegschance? Der Boom bei Rechenzentren, Gasturbinen und der Netzinfrastruktur spricht fundamental weiter für den Konzern. Wo liegt die entscheidende Unterstützungszone und warum könnte gerade jetzt ein antizyklischer Trade interessant werden?
Zusätzlich: Die US-Notenbank (Fed) hält den Leitzins unverändert und verabschiedet sich zunehmend von ihrer bisherigen Forward Guidance. Was bedeutet das für Inflation, Anleiherenditen und die Aktienmärkte?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Meta, Microsoft, Adidas und Siemens Energy. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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13:31 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Microsoft Buy UBS AG
21.07.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Microsoft Buy Deutsche Bank AG