Hot Stocks heute: Meta stürzt ab, Microsoft überzeugt - Siemens Energy jetzt die große Kaufchance? | Adidas crasht nach Zahlen!

Podcast

30.07.26 16:06 Uhr

Die Berichtssaison sorgt für massive Kursbewegungen: Meta enttäuscht trotz starkem Umsatzwachstum mit explodierenden KI-Investitionen und bricht zweistellig ein. Microsoft zeigt dagegen, wie profitables KI-Wachstum funktionieren kann - steigende Gewinne, starkes Azure-Wachstum und eine Verdopplung der Copilot-Abonnenten.

• Es handelt sich bei den besprochenen Werten um hochriskante, volatile Anlagen, und die Informationen stellen keine Kaufempfehlung dar; Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein.

• Es wird ein Long-Setup für PayPal analysiert, wobei die Aktie bei einem höheren Angebot auf 70 bis 75 US-Dollar steigen könnte, wobei das Risiko durch die hohe Volatilität von Turbo-Zertifikaten betont wird.

• Die Deutsche Bank überzeugt mit starken Quartalszahlen und einem neuen Aktienrückkaufprogramm, während bei PayPal die Übernahmespekulationen durch Stripe und Advent International für Interesse sorgen.

Im DAX erlebt Adidas nach den Quartalszahlen einen Kurssturz von rund 18 Prozent. Warum reagiert der Markt trotz angehobener Prognose so negativ? Außerdem analysieren wir Siemens Energy: Ist der Rücksetzer eine attraktive Einstiegschance? Der Boom bei Rechenzentren, Gasturbinen und der Netzinfrastruktur spricht fundamental weiter für den Konzern. Wo liegt die entscheidende Unterstützungszone und warum könnte gerade jetzt ein antizyklischer Trade interessant werden?

Zusätzlich: Die US-Notenbank (Fed) hält den Leitzins unverändert und verabschiedet sich zunehmend von ihrer bisherigen Forward Guidance. Was bedeutet das für Inflation, Anleiherenditen und die Aktienmärkte?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Meta, Microsoft, Adidas und Siemens Energy. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.