Hot Stocks heute: Microsoft vor dem Ausbruch? Trade der Woche: Long auf den KI-Giganten!

Podcast

Microsoft setzt auf eigene KI-Modelle und will sich unabhängiger von OpenAI positionieren. Während Broadcom, Dell und HPE vom KI-Boom profitieren, liefert die Microsoft-Aktie ein frisches Kaufsignal. Ist das der Start einer neuen Aufwärtsbewegung Richtung 500 USD? Im Trade der Woche schauen wir auf einen Microsoft Long mit Hebel.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Microsoft und die Erwartungen an die Entwicklerkonferenz in San Francisco. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.