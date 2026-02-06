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Hot Stocks heute: Microsoft vor dem Ausbruch? Trade der Woche: Long auf den KI-Giganten!

01.06.26 11:28 Uhr
Hot Stocks heute: Microsoft vor dem Ausbruch? Trade der Woche: Long auf den KI-Giganten! | finanzen.net

Microsoft setzt auf eigene KI-Modelle und will sich unabhängiger von OpenAI positionieren. Während Broadcom, Dell und HPE vom KI-Boom profitieren, liefert die Microsoft-Aktie ein frisches Kaufsignal. Ist das der Start einer neuen Aufwärtsbewegung Richtung 500 USD? Im Trade der Woche schauen wir auf einen Microsoft Long mit Hebel.

Werte in diesem Artikel
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30.333,2 PKT 109,3 PKT 0,36%
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Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Microsoft und die Erwartungen an die Entwicklerkonferenz in San Francisco. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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