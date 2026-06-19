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Hot Stocks heute: MTU vor dem Ausbruch? Trade der Woche mit Hebel Long - Autoaktien im freien Fall, DAX kämpft um 25.000 Punkte

22.06.26 13:58 Uhr
Hot Stocks heute: MTU vor dem Ausbruch? Trade der Woche mit Hebel Long - Autoaktien im freien Fall, DAX kämpft um 25.000 Punkte | finanzen.net

Die Börsen bleiben nervös: Ölpreis, Straße von Hormus und geopolitische Risiken sorgen für Unsicherheit. Während Volkswagen, Porsche und die Porsche Holding weiter unter Druck stehen, richtet sich der Blick auf den Trade der Woche: MTU Aero Engines.

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MTU Aero Engines AG
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Warum die Aktie trotz GTF-Problematik, hoher Investitionen und schwacher Performance langfristig enormes Potenzial besitzt, welche Kursziele realistisch sind und warum ein Hebel-Long jetzt interessant werden könnte, erfahrt Ihr in dieser Ausgabe.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir im Trade der Woche MTU Aero Engines. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

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27.04.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
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25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

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