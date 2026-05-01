Hot Stocks heute: NASDAQ 100 über 30.000 Punkte: KI-Hype, SpaceX-Fantasie & Salesforce unter Druck - Merck Aktie in der Besprechung

Podcast

Der NASDAQ 100 knackt erstmals die Marke von 30.000 Punkten - angetrieben von KI-, Chip- und Raumfahrt-Aktien.

Warum die Börse bereits auf ein mögliches IPO von SpaceX setzt, weshalb die Kostenexplosion bei KI erste Zweifel auslöst und warum die Zahlen von Salesforce heute entscheidend für SAP werden. Außerdem: starke Perspektiven bei KNDS und Merck KGaA mit Kursfantasie bis 150 EUR.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir KI und die Token-Rechnung sowie über die Merck Aktie. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.