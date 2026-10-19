Hot Stocks heute: Netflix vor den Zahlen shorten?

Podcast

19.10.26 13:28 Uhr

Netflix vor den Quartalszahlen unter Druck: Schwächeres Wachstum, negativer Newsflow und eine hohe Bewertung sorgen für neue Risiken.

• Singulus Technology wird durch Spekulationen über Verbindungen zu Elon Musks Solarprojekten und mögliche Investitionen in Solarenergie beflügelt.

• Fondsmanager Dr. Jens Erhardt reduziert seine DWS-Position zugunsten der Deutschen Bank, die er im europäischen Vergleich als günstig bewertet, während er bei der Commerzbank weniger Kurspotenzial sieht.

• Der DAX zeigt Stärke und könnte in Richtung 26.000 Punkte steigen, während einzelne Aktien wie die Deutsche Bank und die Commerzbank im Fokus stehen.

Im Trade der Woche schauen wir auf einen möglichen Short-Trade mit Kursziel 60 US-Dollar. Wo liegen die entscheidenden Unterstützungen und bei welchem Kurs wäre das Szenario hinfällig? Außerdem: Meta und Tesla vor den Zahlen, KI-Investitionen und extreme Angst an den Börsen.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Erwartungen in dieser Woche. Im Trade der Woche schlagen wir einen Short Trade auf Netflix vor. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.