Hot Stocks heute: NVIDIA im Chaos: Kommt Jensen Huang zurück? Anthropic vor Mega-IPO – Siemens als Trade der Woche!

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Beben in der KI-Branche: Kehrt NVIDIA-Chef Jensen Huang zurück?

• Der Podcast "Hot Bets" diskutiert den Mega-Börsengang und warnt vor den hohen Risiken beim Handel mit hochvolatilen Produkten wie Turbo-Zertifikaten.

• Der bevorstehende Börsengang von Anthropic wird auf eine Bewertung von rund 1,4 Billionen US-Dollar geschätzt, was insbesondere Amazon und Alphabet profitieren lassen könnte.

• Günstige KI-Modelle und Open-Source-Projekte wie Palantir und Nemotron gewinnen an Bedeutung im KI-Bereich.

Während NVIDIA vor wichtigen Quartalszahlen steht, sorgt der mögliche Börsengang von Anthropic für Milliardenfantasie. Welche Bewertung ist beim KI-Unternehmen realistisch und wie groß ist das Kurspotenzial? Außerdem: Der DAX bleibt auf Kurs, und Siemens liefert starke Zahlen mit Rekordaufträgen. Im Trade der Woche zeigen wir eine konkrete Trading-Idee mit einem Siemens-Call (WKN PK0RWL) inklusive Kursziel und Stop-Loss.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über NVIDIA, Anthropic und Siemens. Im Trade der Woche wird ein Siemens Optionsschein vorgestellt.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





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Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.